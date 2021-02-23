Главные новости за 23 февраля 2021 года

— Сегодня в Украину прибыла первая партия индийской вакцины от коронавируса Covishield. Вчера она была зарегистрирована в Украине.

— Запись на вакцинацию будет доступна с марта. Для людей, не входящих в группы риска, в ближайшем будущем вакцина доступна не будет.

— В Офисе генпрокурора объявили новые подозрения бывшим топ-менеджерам «Приватбанка». Подозрения касаются растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге.

— Судьи вынесли обвинительный приговор Сергею Стерненко по всем статьям. Решение предусматривает конфискацию половины имущества и семь лет и три месяца лишения свободы.

— На курорте «Буковель» закрываются кафе и рестораны. Связано это со вспышкой коронавируса.

— Выступающий на правах аренды за «Ворсклу» молодой «динамовец» Георгий Цитаишвили решил сменить гражданство на грузинское. Таким было желание недавно умершего дедушки игрока.

— Новый штамм коронавируса демонстрирует свое смертельное действие, оседая непосредственно в сердце и вызывая воспаление сердечной мышцы (миокардит). Сердечная недостаточность была выявлена у 7-10% госпитализированных пациентов.