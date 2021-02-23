Составлен список «мужских продуктов»

Главное: Какие продукты полезно употреблять мужчинам? Об этом рассказали диетологи.

Детали: Российские диетологи составили список продуктов, которые стоит употреблять мужчинами для поддержания и улучшения собственного здоровья. Их цитируют местные СМИ.

Эксперты включили в необходимый рацион красное мясо, морскую рыбу, мидии, мясо птицы и гранат. Отмечается, что данные продукты содержат самое большое количество жирных кислот и белка, которые поддерживают синтез тестостерона.

Медики говорят: «Из-за метаболических особенностей и гормонального фона рацион мужчин может отличаться от рациона женщин. Мышечная ткань у мужчин более развита, для поддержания мышечной массы необходимо ежедневное потребление белковой пищи. Синтез главного мужского гормона (тестостерона) существенно зависит от состава и качества потребляемой пищи».

Сообщается также: «Для поддержания тестостерона в организме на оптимальном уровне необходимо присутствие в рационе полезных полиненасыщенных жирных кислот, которые содержатся в растительных маслах, жирной морской рыбе, ростках пшеницы, орехах и авокадо. Также необходимы цинк и селен, которые можно получить из чеснока, злаков, бананов, капусты, морепродуктов и имбиря».

В список того, от чего следует отказаться, попали фастфуд, простые углеводы и спиртное – они негативно влияют на синтез мужских гормонов.

Диетологи напоминают: «Ежедневное потребление продуктов, богатых клетчаткой, витаминами и минералами, крайне необходимо для поддержания здоровья и является профилактикой заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечнососудистой, мочеполовой систем».

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