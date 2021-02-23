Диетологи поведали о небывалой пользе всем известного овоща

Главное: Чем полезен лук? Поведали диетологи.

Детали: Турецкие диетологи поведали о небывалой пользе репчатого лука. Эксперты уверяют, что он буквально чудодейственен.

Так, в их отчете сказано: «Репчатый лук – это суперпродукт, который при ежедневном употреблении творит чудеса. Он богат витаминами и веществами, укрепляющими здоровье человека».

Например, отмечают медики, он «повышает плотность костей, снижает уровень холестерина, что уменьшает риск развития сердечнососудистых заболеваний».

Есть и другие полезные свойства. Лук «способствует образованию полезных бактерий в кишечнике, что также положительно отражается на процессе пищеварения».

Но и это еще не все. Специалисты уверяют: «Также он предотвращает повреждения клеток организма благодаря содержанию двадцати пяти различных антиоксидантов».

Сообщается: «Убивая вредные бактерии во рту, лук естественным образом обеспечивает гигиену ротовой полости, а антимикробные свойства способствуют укреплению зубов».

Кроме этого «лук также содержит кверцетин: вещество, которое борется с катарактой и очень полезно для глаз».

В работе диетологов сказано: «Лук улучшает качество сна. В нем также содержатся волокна, которые поддерживают здоровье кишечника и в то же время снимают стресс».

Наконец, говорят они, «лук помогает бороться с возрастными изменениями, так как богат витаминами A, C и E».

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