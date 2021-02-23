Офис генпрокурора объявил подозрение экс-главе «Приватбанка»

Главное: Подозрения объявлены экс-главе правления банка (вероятно, речь идет об Александре Дубилете), а также экс-начальнице департамента финансового менеджмента.

Детали: В Офисе генпрокурора объявили новые подозрения бывшим топ-менеджерам «Приватбанка». Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Подозрения касаются растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге.

Как отметили в ведомстве, подозрения вручили экс-главе правления банка (вероятно, речь идет об Александре Дубилете, который возглавлял банк до национализации).

Еще одно подозрение объявили бывшей начальнице департамента финансового менеджмента, которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления связанного с банком юридического лица.

«Следствием установлено, что в декабря 2016 года трое бывших высокопоставленных сотрудника банка, осознавая, что „Приватбанк“... в ближайшее время будет признан неплатежеспособным и перейдет под контроль государства, и, понимая, что в связи с этим с 19 декабря 2016 они потеряют контроль над денежными средствами банка, подготовили и реализовали преступный план растраты денежных средств финучреждения. Он заключался в противоправном начислении и выплате дополнительного вознаграждения — индексированной комиссии в связи с ростом курса гривны к доллару США в пользу связанного с банком юридического лица по имеющимся депозитным договорам с ней. При этом выплата такой комиссии этими депозитным договором и дополнительными соглашениями к нему не предусматривалась», — сообщили в Офисе генпрокурора.

Для прикрытия растраты денежных средств «Приватбанка», по версии правоохранителей, трое фигурантов решили придать этим банковским операциям вид законных, ссылаясь на якобы заранее принятое и согласованное решение кредитного комитета банка от 2014 года, на самом деле подделанное «задним числом», и решения кредитного комитета банка от 16 декабря 2016 года, которыми якобы принято решение о применении начисления и выплаты индексированной комиссии по депозитам в пользу связанного с банком юридического лица в рамках распоряжения «О реализации нового депозита с выплатой вознаграждения в связи с ростом курса гривны к доллару США» от 2013 года.

В Офисе генпрокурора сообщают, что всего подозреваемые нанесли убытки в сумме 136 млн гривен.

В тему: В понедельник, 22 февраля, при попытке вылететь из Украины на чартерном рейсе был задержан один из фигурантов дела «Приватбанка» — экс-первый замглавы банка Владимир Яценко.