Уже 23-й американский штат отменил смертную казнь

Главное: Вирджиния отменила смертную казнь. Это уже 23-й штат страны, который от нее отказался.

Детали: Американская Вирджиния отменила смертную казнь. Она стала 23-м в стране и первым на Юге штатом, который решился сделать это.

Как пишут местные СМИ, закон уже подписал губернатор Ральф Нортэм.

Предполагается, что вместо смертной казни осужденный будет получить пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения.

Первая смертная казнь прошла тут еще в 1608 году. С тех пор в штате убили «по закону» 1390 человек.

В тему: в Техасе преступник застрелил пастора из его же оружия.