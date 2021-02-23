Более 300 представителей приходов захваченных храмов УПЦ прибыли в Киев и обратились к Президенту и власти

Главное: В Киев прибыли более 300 представителей приходов захваченных храмов Украинской Православной Церкви, провели съезд, результатом которого стало обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и представителям власти.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ , делегаты съезда подчеркнули, что являются «гражданами единого государства Украины и глубоко обеспокоены тем, что действующая государственная политика направлена против миллионов верующих граждан Украинской Православной Церкви».

«Все мы украинцы, настоящие патриоты, которые любят и уважают свою родную землю, мы добросовестно работаем, лечим больных, добросовестно выполняем воинский долг, платим налоги, развиваем различные сферы общественной жизни. Церковь никогда не делила, не разделяет и не будет делить своих детей по происхождению, социальному положению, национальности, языку или политическими предпочтениями. Политические предпочтения и противоречия не должны разделять родителей с детьми, супружеские пары, друзей или сотрудников. Политика не должна сеять плевелы ненависти и злобы в наши сердца. Сохранение общественного мира и покоя в круговороте сегодняшних событий и пандемии - это наш общий долг», - подчеркнули верующие УПЦ

Участники съезда представителей приходов захваченных храмов Украинской Православной Церкви призвали Президента Украины «применить предоставленные законодательством Украины полномочия» и «принять безотлагательные действенные меры для защиты конституционных прав верующих граждан УПЦ ».

Также в обращении верующие предлагают внести в порядке законодательной инициативы в Верховную Раду Украины законопроект, который отменит действие Закона Украины № 2673-VIII и Закона Украины № 2662-VIII (которые, наряду с тем, что влекут за собой нарушение конституционных прав и свобод граждан Украины, несут в себе угрозу авторитету нашего государства на международной арене, ставят под сомнение искренность провозглашенных Украиной евроинтеграционных стремлений, реализация которых невозможна в условиях нарушения прав и свобод человека и особенно уязвимых слоев населения, к которым относятся верующие) ».

Также верующие УПЦ просят Президента Украины «объединить усилия и ресурсы для создания равных и безопасных условий жизни в Украине, искоренения любых видов насилия над верующими людьми».

«Мы, участники съезда представителей приходов захваченных храмов Украинской Православной Церкви (далее - УПЦ ), обращаемся к Вам, как к гаранту соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина, с просьбой защитить наибольшую ценность - нашу жизнь, а также здоровье и безопасность нас и членов наших семей», - написали делегаты съезда.

На съезд приходов захваченных храмов Украинской Православной Церкви в Киев прибыли верующие из 12 областей Украины.

Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил делегатов съезда официальным обращением, которое было зачитано. К слову были приглашены управляющий делами УПЦ митрополит Антоний, председатель Синодального юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов и делегаты.

Участниками съезда приняты обращения к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, главе ВРУ Дмитрию Разумкову и к депутатам Верховной Рады.

Сейчас захвачено около 120 храмов УПЦ . Тысячи верующих не имеют места для молитвы, семьи священников изгнаны из домов.

За последние 7 лет около 500 храмов УПЦ и общин стали жертвами рейдерских захватов или покушений.

Наиболее «горячие точки» - в Тернопольской, Ровенской, Волынской, Черновицкой-Буковинской и Винницкой епархиях УПЦ

Те, кто пережили избиения, издевательства, рассказали о дискриминации на разных уровнях: от антиконституционных законов, принятых Верховной Радой, до произвола радикальных группировок, предвзятости или бездействия местной и судебной власти.

Целью съезда стало привлечение внимания общества и власти к проблеме религиозного рейдерства, преступлений, разжигания религиозной вражды, а также налаживание коммуникаций и взаимопомощи между общинами УПЦ для защиты гражданских прав.