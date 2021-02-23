Стало известно о страшной опасности изжоги

Главное: Чем опасна изжога? Рассказали ученые.

Детали: Ученые из Национального института рака, входящего в систему Национальных институтов здравоохранения США, выяснили, чем опасна изжога. Их цитирует издание CANCER.

Выяснилось, сказано в статье, что «с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, одним из проявлений которой является изжога, связан высокий риск развития рака гортани и пищевода».

Подчеркивается, что это желудочно-кишечное заболевание, которым страдает от 20 до 40% взрослого населения развитых стран.

Информируется, что данное заболевание возникает, когда кислотный желудочный сок забрасывается в пищевод.

Исследователи говорят: «Изжога вызывает повреждения тканей пищевода и гортани, а при длительном воздействии может привести к развитию рака».

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