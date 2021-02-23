В Украине распространяются фальшивые банкноты, которые почти невозможно вычислить

Главное: Поддельные банкноты обычно отличаются по цвету от оригинала — отсутствуют водяные знаки, оптико-переменные краски, защитные ленты и рельефные изображения.

Детали: В 2021 году украинские банки выявили массу подделанных банкнот номиналом 500 грн. Их фактически невозможно было распознать без специального оборудования. Об этом рассказала исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова, сообщает «Обозреватель».

По ее словам, самые «популярные» среди злоумышленников банкноты номиналом 500 гривен образца 2006 года и 100 гривен образца 2005 года. Их количество составляло около 65% и 15% от общего количества изъятых из обращения подделок соответственно.

«Обычно качество поддельных банкнот значительно хуже, чем настоящих, — говорит Елена Коробкова. — Но иногда распознать фальшивку бывает довольно сложно. Поддельные банкноты обычно отличаются по цвету от оригинала, там нет водяных знаков, оптико-переменных красок, защитных лент и рельефных изображений. Также стоит обратить внимание на то, что настоящая купюра рельефная. Краска наносится на нее выпуклым слоем, легко определяется на ощупь».

В то же время, по словам Коробковой, в Украине уровень подделки банкнот национальной валюты остается стабильно низким. Например, за 2019 на 1 млн шт. настоящих банкнот гривны приходилось около 2,9 шт. поддельных банкнот, в 2018 году — 2,5 шт. Для сравнения, в странах Евросоюза, по данным официального сайта Европейского центрального банка, в 2018 году этот показатель составлял примерно 27 шт. поддельных банкнот евро.

«В целом система защиты национальной валюты находится на высоком уровне и вполне соответствует системам защиты ведущих валют мира», — подчеркнула Елена Коробкова.

Также, исполнительный директор Независимой ассоциации банков дала ряд советов, как избежать подделки. Так, по ее словам, следует: изучить раздел сайта НБУ, посвященный наличным гривнам и элементам защиты от подделок; по возможности переходить на безналичный расчет; немедленно обращаться в полиции при обнаружении фальшивки.

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