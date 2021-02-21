Смертность от коронавируса в Украине значительно снизилась

Главное: В Украине коронавирус унес 58 жизней. Выявлено 4 489 случаев заразы.

Детали: В Украине снизилось суточное число жертв от COVID-19. Данные на воскресенье, 21 февраля, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Выявлено 4 489 случаев болезни. При этом госпитализировали 2 445 человек, а выздоровели 1 557 пациентов.

Было проведено 27 188 тестов: методом ПЦР – 19 616, методом ИФА – 4 697, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 2 875.

Наибольший прирост больных фиксировали в Ивано-Франковской (618) и Винницкой (482) областях.

Жертвами заразы стали 58 человек. Всего болезнь забрала уже 25 103 жизни.

С начала пандемии заболели 1 304 456 человек, а выздоровели 1 146 073 пациента.

В тему: коронавирус продолжает мутировать. На этот раз на севере Европы.