В России зарегистрировали уже третью вакцину от коронавируса, об эффективности которой ничего не известно

Главное: Препарат «КовиВак» был создан в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Это уже третья российская вакцина от коронавируса.

Детали: Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса «КовиВак», созданную в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главу правительства Михаила Мишустина.

Премьер-министр, отметил, что первые 120 тысяч доз препарата поступят в гражданский оборот в середине марта. Разработчик также планирует выйти на международные рынки.

«КовиВак» — цельновирионная вакцина. В таких препаратах используются либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже убитые (инактивированные) вирусы«, — говорится в сообщении.

Впрочем, об эффективности препарата ничего не известно.

Как известно, сейчас в России можно привиться от коронавируса вакциной Спутник V, разработанной Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ. Кроме того, в октябре Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину — «ЭпиВакКорону», разработанную новосибирским центром Вектор.

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