В Прилуках мошенницы прямо посреди улицы «сняли порчу» с женщины на без малого 1 млн гривен

Главное: Черниговские полицейские задержали мошенниц, которые выманили у прохожей почти 1 млн гривен, пообещав «снять порчу» с семьи.

Детали: 18 февраля в полицию Прилук Черниговской области обратилась 67-летняя женщина, которая сообщила, что к ней прямо на улице подошли две незнакомки и предложили необычную помощь — снять порчу, от которой якобы страдает вся ее семья. Как сообщает Сектор коммуникации полиции Черниговской области, поскольку у потерпевшей как раз заболели члены семьи, она легко поддалась влиянию и согласилась вынести из дома все сбережения «для снятия негативной энергетики».

В итоге она отдала незнакомкам $30 тыс., 1500 евро и 20 тыс. гривен.

После того, как незнакомки скрылись, женщина пришла в себя и обратилась в полицию. Она же дала полицейским приметы злоумышленниц: черные глаза и смуглая кожа, на лицах — медицинские защитные маски.

Как рассказал начальник Управления уголовного розыска Черниговской области Максим Гончар, в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к мошенничеству причастны две жительницы Донецкой области — 1967 и 1989 г.р.. После совершения преступления они поехали в Киев, а затем наняли такси и отправились в Днепр, где их и задержали.

В ходе санкционированного обыска у злоумышленниц изъяли деньги, полученные преступным путем.

Сейчас полиция проверяет задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений по всей стране. Открыто уголовное производство по статье о мошенничестве, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

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