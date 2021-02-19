Еще одна европейская страна одобрила российскую вакцину от COVID-19

Главное: Вакцину «Спутник V» одобрили в Сан-Марино. Стали известны подробности.

Детали: Сан-Марино одобрило российскую вакцину «Спутник V». Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

Отмечается, что регистрация была осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

Сан-Марино стало 30 страной мира, которая одобрила применение российской вакцины.

Ранее кроме России ее разрешили применять в Аргентине, Беларуси, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане и Габоне.

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