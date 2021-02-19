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Новости > Коронавирус продолжает мутировать. На этот раз на севере Европы

Коронавирус продолжает мутировать. На этот раз на севере Европы

Александр Панько
19.02.21 14:36
417
Коронавирус продолжает мутировать. На этот раз на севере Европы

Главное: В Финляндии и Норвегии обнаружены случаи заражения новыми разновидностями коронавируса SARS-CoV-2. Ввиду их новизны врачи пока не могут сказать ничего определенного об их заразности и сопротивляемости вакцинам.

Детали: В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса, получивший название Fin-796H. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, по данным медиков, в составе нового варианта инфекции присутствуют мутации, которые наблюдаются в британском и южноафриканском штаммах.

Предположительно, мутация развилась где-то за пределами Финляндии. По словам доцента Тару Мери, она была обнаружена у пациента на прошлой неделе. «Поэтому о его заразности и потенциале к распространению, а также сопротивляемости вакцинам пока еще ничего не известно», — объяснила она.

В то же время в Норвегии обнаружили новую разновидность коронавируса, которую раньше обнаружили в Британии, Дании и США. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные СМИ, врачи пока не знают, является ли он более заразным. У штамма под кодом B.1.525 есть сходства с британским и южноафриканским коронавирусом.

В тему: В декабре 2020 года власти Великобритании признали, что новый штамм коронавируса, который на прошлой неделе был обнаружен на юго-востоке Англии, вышел из-под контроля. В Минздраве страны сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне: отмечается, что данный штамм на 70% заразнее предыдущего. Из-за этого два десятка стран (в том числе членов ЕС) уже прекратили сообщение с Британией.

Тогда же ученые из британской правительственной консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам установили, что новый штамм коронавируса может быть более заразным для детей.

Впоследствии эта информация подтвердилась.

На данный момент ученые насчитали в новом штамме 22 мутации.

В начале января 2021 года стало известно о том, что японские ученые обнаружили новый штамм коронавируса у группы туристов, прибывших из Бразилии. Утверждается, что он обладает более высокой контагиозностью.

Спустя неделю в Кении обнаружили сразу 16 новых штаммов коронавируса, которые не встречаются больше нигде в мире.

Напомним: Ученые из США выяснили, что новые штаммы коронавируса SARS-CoV-2 имеют повышенную патогенность до 8 раз по сравнению с первоначальным вирусом.

Тэги: Норвегия, медицина, здоровье, мир, Финляндия, коронавирус, COVID-19

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