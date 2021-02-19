Жертвами пожара в Днепре стали три человека

Главное: В Днепре произошел пожар. Погибли три человека.
Детали: Минувшей ночью в Днепре произошел пожар. Как передает ГСЧС, трагедия случилась на улице Халхингольская.
Огонь вспыхнул в неэксплуатируемом доме.
Жертвами пожара стали три человека.
Спасатели говорят, что тут горели мусор, старые вещи и деревянная конструкция крыши здания общей площадью 80 квадратных метров.
На месте инцидента нашли два трупа. Также был пострадавший 60-летний мужчина, который скончался в больнице, имея 80% ожогов тела.
Скорее всего погибшие были бездомными.
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