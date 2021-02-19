Жертвами пожара в Днепре стали три человека

Главное: В Днепре произошел пожар. Погибли три человека.

Детали: Минувшей ночью в Днепре произошел пожар. Как передает ГСЧС, трагедия случилась на улице Халхингольская.

Огонь вспыхнул в неэксплуатируемом доме.

Жертвами пожара стали три человека.

Спасатели говорят, что тут горели мусор, старые вещи и деревянная конструкция крыши здания общей площадью 80 квадратных метров.

На месте инцидента нашли два трупа. Также был пострадавший 60-летний мужчина, который скончался в больнице, имея 80% ожогов тела.

Скорее всего погибшие были бездомными.

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