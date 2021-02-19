Футболисты «Брюгге» вынуждены были сдавать тест на коронавирус из-за украинской бюрократии, – СМИ

Главное: Футболисты из бельгийского «Брюгге» не хотели проходить тест на коронавирус по прибытию в Киев для игры с «Динамо». По данным СМИ, этот вопрос якобы решался на уровне премьер-министра Александра Де Кроо, но договоренности были нарушены из-за украинской бюрократии.

Детали: Министерство здравоохранения Украины обязало бельгийский «Брюгге» по прибытии в Киев пройти дополнительное тестирование на коронавирус перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Динамо». Однако, как сообщает LB.ua со ссылкой на бельгийские СМИ, гости попытались избежать этой процедуры якобы опасаясь мошенничества.

В итоге, по данным СМИ, отмену необходимого тестирования пытался пролоббировать даже премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, мотивируя это тем, что спортсмены «Брюгге» провели все необходимые тесты на родине, а потребность во втором тестировании не предусмотрена циркулярами организации.

В итоге сторонам удалось достичь договоренности, но в ситуацию якобы вмешалась украинская бюрократия — в последний момент некий чиновник, который должен был поставить подпись под официальным документом, куда-то исчез. Из-за этого «Брюгге» стал заложником ситуации и не смог покинуть отель Hyatt Regency. В результате чего в среду команда даже не смогла провести тренировку на НСК «Олимпийский».

В конце концов «Брюгге» ничего не оставалось как подчиниться требованию Минздрава, но он потребовал, чтобы тестирование проводила аттестованная УЕФА лаборатория. Такие тесты были выполнены, и в результате положительный результат получил полузащитник Матс Ритс, который в четверг вынужден был покинуть Украину на спецрейсе.

В тему: Матч 1/16 финала Лиги Европы «Динамо» — «Брюгге» 18 февраля закончился чо счетом 1:1. Наставник киевлян Мирча Луческу объяснил не самый удачный для себя вариант большим количеством потерь в середине поля.

Подробный отчет о матче можно прочитать здесь.