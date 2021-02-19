Очередной американский марсоход передал первые фотографии после успешной посадки

Главное: Американский марсоход Perseverance совершил успешную посадку на «красную планету». Ожидается, что он будет собирать данные о жизни, которая раньше могла существовать на Марсе.

Детали: Марсоход американского космического агентства NASA Perseverance («Настойчивость») совершил удачную посадку в северном полушарии Марса. Как сообщается на официальном сайте NASA, марсоход совершил посадку 18 февраля в 22:44 по киевскому времени в 45-километровый кратер Езеро на западной окраине равнины Исиды в северном полушарии Марса.

Сигнал об этом за 11 минут 22 секунды преодолел около 200 миллионов километров и достиг центра управления полетами NASA на Земле в 22:55.

Посадка длилась около семи минут. Все операции во время нее осуществлялись в автоматическом режиме.

Графическую визуализацию посадки NASA опубликовало на официальной странице в Facebook.

Как сообщается на официальной странице NASA в Twitter, Perseverance уже передал на Землю первые фотоснимки с поверхности «красной планеты».

And another look behind me. Welcome to Jezero Crater. #CountdownToMars pic.twitter.com/dbU3dhm6VZ — NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021

Справка: Марсоход Perseverance обладает большей вычислительной мощностью, чем его предыдущие «аналоги», и может самостоятельно перемещаться на 200 метров в день. Он оборудован 19 камерами и двумя микрофонами, которые, как надеются ученые, впервые сделают запись звука на Марсе. Его роботизированная «рука» длиной 2 метра питается от небольшого ядерного генератора.

Минимальная программа исследований Perseverance рассчитана на два земных года, но, скорее всего, она будет продолжена. Он будет изучать геологию планеты и историю ее развития, искать признаки жизни и отбирать образцы почвы, чтобы доставить их на Землю. Марсоход также будет исследовать ударный кратер Эзеро, где, как считают в NASA, когда-то было огромное озеро.

В тему: 21 ноября 2020 года марсоход Perseverance, запущенный 30 июля текущего года с мыса Канавэрал, прислал в NASA звуки, записанные в космосе.