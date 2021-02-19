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Луческу попытался объяснить, почему «Динамо» не сумело обыграть «Брюгге»

Александр Панько
19.02.21 10:08
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Луческу попытался объяснить, почему «Динамо» не сумело обыграть «Брюгге»

Главное: Почему «Динамо» не смогло обыграть «Брюгге»? Появилась реакция Мирчи Луческу.

Детали: Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу попытался объяснить, почему команда не сумела обыграть «Брюгге» (1:1) в 1/16 финала Лиги Европы. Появился комментарий румынского специалиста.

Главный тренер киевлян отметил: «Результат 0:0 был бы явно лучшим для нас чем 1:1. Как я объяснил своим подопечным, самое главное в подобных еврокубковых противостояниях – не пропустить в домашних играх. Счет 1:0 был лучшим результатом для нас. Но, к сожалению, мы допустили ошибку при стандарте, не доиграли до конца и пропустили гол».

Также он добавил: «У нас есть еще неделя на подготовку. Чувствуется, что соперник находится в лучшем ритме игры по сравнению с нами. Мы сыграли всего лишь одну официальную игру, в то время как соперники провели уже 6-7 игр в чемпионате. Они сейчас на ходу. Но я надеюсь, что уже через неделю мы будем выглядеть лучше».

Румын заявил: «В перерыве я указал игрокам на этот момент. Я предупреждал, что соперник будет выходить в прессинг, и мы должны через короткие передачи отыгрывать их, искать свободные зоны за их спинами. Но, к сожалению, наверное, отсутствие игр в этом году, отсутствие смелости с нашей стороны в этой игре способствовало тому, что мы боялись через такие передачи выходить из обороны. И защитники, и вратарь переусердствовали с длинными передачами. А соперник хорошо играет на длинных передачах и на подборах».

Главный тренер сообщает: «Мы потеряли много мячей в середине. Мы очень медленно развивали наши атаки. Хотя возникали зоны, которые мы должны были проходить на ускорении – индивидуально или за счет передач. Но мы этого не делали. Или делали медленно. Наши соперники были агрессивны, хороши в единоборствах. Как я уже сказал, ощущается, что они опережают нас в подготовке в плане сыгранных официальных матчей».

Мирча Луческу отмечает: «В перерыве я просил ребят играть более агрессивно и комбинационно, доставлять мяч в зоны перед защитниками соперника и играть в зоны за спинами полузащитников. В эпизоде с голом, который забил Буяльский, ребята сделали как раз то, что нужно было – больше таких передач, больше открываний между линиями, получить мяч перед линией защиты и там завязать комбинацию. К сожалению, мы сделали много длинных передач, которые соперники перехватывали. А когда доставляли мяч на фланги, то защитники выбивали мяч из центральной зоны».

Кроме этого специалист сказал: «Да, мы много работали над игрой в обороне. Но сейчас нам не хватает официальных игр, чтобы улучшить игру в атаке. Скажу откровенно, в последние дни мы тренировались на половине поля в связи с погодными условиями. Хочу напомнить, что мы играли против команды, которая безоговорочно лидирует в чемпионате Бельгии, опережая ближайшего преследователя на 16 очков. Это очень солидная, хорошая команда».

В тему: читайте также отчет о матче «Динамо» – «Брюгге».

Тэги: Мирча Луческу, футбол, Лига Европы, спорт, ФК Брюгге, ФК Динамо Киев

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