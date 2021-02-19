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Новости > Третий день подряд в Украине лекарствами травятся школьники

Третий день подряд в Украине лекарствами травятся школьники

Автор: «Фраза»
19.02.21 09:17
1389
Третий день подряд в Украине лекарствами травятся школьники

Главное: В Киеве зафиксировали очередной случай отравления несовершеннолетнего таблетками. На этот раз в клинику «Охматдет» доставили 15-летнего парня. Его удалось откачать.

Детали: 18 февраля в киевскую детскую больницу «Охматдет» доставили 15-летнего школьника, наглотавшегося таблеток. Как сообщает ТСН, парня доставили в больницу из дома, сейчас его жизни ничего не угрожает.

По словам врачей, тенденция суицидальных настроений среди молодежи в последние месяцы сильно возросла. И если раньше дети употребляли медикаменты бессознательно, случайно, то сейчас они понимают, что делают.

«У нас последние два года цифры остаются постоянными — 60 детей. С начала этого года мы уже приняли 25. И это только верхушка, потому что мы принимаем исключительно отравления. Мы уже выполнили свою годовую норму больных с суицидальными настроениями», — рассказал заведующий отделением интенсивной терапии острых интоксикаций НДСБ «Охматдет» Александр Урин.

При этом, чем отравился школьник, не указывается.

В тему: 16 февраля 2021 года в академическом лицее «Гармония» в Боярке Киевской области две семиклассницы отравились медицинским препаратом «Дротаверин». По данным следствия, они приняли в помещении школы по 40 таблеток каждая, руководствуясь рецептом из соцсетей. Одна из них умерла в больнице.

На следующий день две восьмиклассницы попали в больницу после того, как в школе приняли по 10 таблеток «Дротаверина». Их удалось спасти. По данным правоохранителей, таким образом они хотели привлечь внимание родителей, увидев сюжет из Боярки.

О том, почему подростки опять начали массово сводит счеты с жизнью читайте здесь.

Тэги: Киев, таблетки, отравление, происшествие, суицид, криминал, новости Украины

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