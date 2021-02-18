Рейтинг ФИФА: Украина сохранила позиции

Главное: Сборная Украина по футболу сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА. Как и в предыдущем списке, сейчас подопечные Андрея Шевченко занимают 24-е место.

Детали: ФИФА опубликовала свежий рейтинг сильнейших футбольных сборных мира, в котором Украина занимает двадцать четвертое место.



По сравнению с предыдущим рейтингом Украина не меняла позицию и имеет 1521 балл. Соперники сборной Украины в финальном турнире Евро-2020 занимают следующие места: Нидерланды — 14, Австрия — 23, Северная Македония — 65.

Соперники в отборочном турнире ЧМ-2022 расположились так: Франция — 2, Финляндия — 55 (-1), Босния и Герцеговина — 56 (-1), Казахстан — 122.

Первая десятка рейтинга выглядит так:

1. Бельгия;

2. Франция;

3. Бразилия;

4. Англия;

5. Португалия;

6. Испания;

7. Аргентина;

8. Уругвай;

9. Мексика;

10. Италия.

Стоит добавить, что среди представителей УЕФА наша национальная команда занимает шестнадцатое место.

В тему: Отбор на чемпионат мира 2022 года: что светит сборной Украины.