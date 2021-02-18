Рейтинг ФИФА: Украина сохранила позиции

Главное: Сборная Украина по футболу сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА. Как и в предыдущем списке, сейчас подопечные Андрея Шевченко занимают 24-е место.
Детали: ФИФА опубликовала свежий рейтинг сильнейших футбольных сборных мира, в котором Украина занимает двадцать четвертое место.
По сравнению с предыдущим рейтингом Украина не меняла позицию и имеет 1521 балл. Соперники сборной Украины в финальном турнире Евро-2020 занимают следующие места: Нидерланды — 14, Австрия — 23, Северная Македония — 65.
Соперники в отборочном турнире ЧМ-2022 расположились так: Франция — 2, Финляндия — 55 (-1), Босния и Герцеговина — 56 (-1), Казахстан — 122.
Первая десятка рейтинга выглядит так:
1. Бельгия;
2. Франция;
3. Бразилия;
4. Англия;
5. Португалия;
6. Испания;
7. Аргентина;
8. Уругвай;
9. Мексика;
10. Италия.
Стоит добавить, что среди представителей УЕФА наша национальная команда занимает шестнадцатое место.
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