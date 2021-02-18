Матч «Динамо» – «Брюгге» пройдет со зрителями, но попадут на стадион не все

Главное: Поединок «Динамо» – «Брюгге» пройдет со зрителями. Но есть ограничения.

Детали: Сегодня в 17-00 на НСК «Олимпийский» пройдет матч 1/16 финала Лиги Европы «Динамо» – «Брюгге». Встречу решили провести со зрителями на трибунах.

Как сообщает украинский клуб, накануне было получено уведомление Кабинета министров о том, что вопрос о снятии запрета на посещение болельщиками спортивных мероприятий решился положительно.

Отмечается, что ранее «Динамо» отправило в УЕФА весь пакет документов относительно ситуации с COVID-19 в Украине и возможностью проведения игры со зрителями.

Информируется, что наш клуб получил официальное разрешение на продажу билетов, которые по соображения безопасности можно реализовывать лишь на сектора нижних ярусов.

Подчеркивается, что на матч с бельгийцами киевлянам разрешено реализовать 30% билетов от вместимости, что составит около десяти тысяч зрителей.

Билеты можно купить исключительно в интернете.

В тему: ранее мы писали, что коронавирус сорвал матч «Динамо» и «Барселоны».