В Офисе Генпрокурора раскрыли истинные мотивы девушек, отравившихся «Дротаверином»

Главное: Девушки, отравившиеся «Дротаверином» не имели проблем в семьях и школах, и не собирались заканчивать жизнь самоубийством. По данным начальника департамента защиты детей и противодействия насилию Юлии Усенко, они действовали по наущению из соцсети. Подростки из Умани, совершившие аналогичный поступок, хотели привлечь внимание родителей.

Детали: Подростки, которые на днях отравились в школе «Дротаверином», не имели суицидальных наклонностей и проблем в семье. Начальник департамента защиты детей и противодействия насилию Юлия Усенко на своей странице в Facebook призвала ювенальных прокуроров к реагированию на ситуацию на государственном уровне.

По ее словам, выжившая школьница рассказала, что около месяца назад увидела в социальной сети TikTok видео с надписью «Выпей 40 таблеток „Нош-пы“ и увидишь, что будет» на черном фоне.

«Отрабатываются версии негативного влияния Интернета, склонение к самоубийству, отношений с семьей и сверстниками, законность продажи лекарств детям. Но, забегая наперед, девушки не были склонны к самоубийству, проблем в семье и со сверстниками не имели», — написала чиновница, подчеркнув, что «этот пример еще раз подчеркивает приоритетность таких дел, которые в большинстве воспринимаются как несчастные случаи, а на самом деле таят в себе много проблем, с которыми наши дети сталкиваются в повседневной жизни».

Что касается аналогичного случая в Умани, то, по ее данным, местные несовершеннолетние девушки решили проверить на себе действие лекарства, увидев сюжет из Боярки. При этом они уменьшили дозу в 4 раза — до 10 таблеток. «Объясняют поступок тем, что хотели привлечь внимание родителей. Семьи девушек находятся на учете как попавшие в сложные жизненные обстоятельства», — сообщила Усенко.

По ее данным, в 2021 году уже зафиксировано 18 самоубийств и попыток их совершения детьми в возрасте от 10 до 16 лет. «Причиной роста числа самоубийств некоторые источники называют активизацию так называемых „групп смерти“, вроде „Синего кита“», — сообщила она, обратив внимание на то, что сотрудники Киберполиции регулярно осуществляют мониторинг таких каналов, «но к сожалению, никакой информации по их официальному установлению или блокировке нет».

Чиновница призвала родителей, учителей и правоохранителей объединиться «в противодействии этим явлениям и негативному влиянию на подростков опасного контента в интернете».

«И надо действовать уже. Видим, что на государственном уровне необходимо принимать меры, нивелируююзие влияние игр, видео, чатов и других внешних факторов на детей, способствовать их здоровому психологическому развитию и готовности к взрослой жизни», — заключила Усенко.

В тему: 16 февраля 2021 года в академическом лицее «Гармония» в Боярке Киевской области две семиклассницы отравились медицинским препаратом «Дротаверин». По данным следствия, они приняли в помещении школы по 40 таблеток каждая, руководствуясь рецептом из соцсетей. Одна из них умерла в больнице.

На следующий день две восьмиклассницы попали в больницу после того, как в школе приняли по 10 таблеток «Дротаверина». Их удалось спасти.