Еще две школьницы отравились таблетками «Дротаверин»

Главное: В Умани две восьмиклассницы попали в больницу после того, как в школе приняли препарат «Дротаверин».

Детали: В Умани Черкасской области зафиксирован вызов «скорой помощи» после того, как две восьмиклассницы в одной из местных школ отравились «Дротаверином». Как сообщает «Про все» со ссылкой на пресс-секретаря Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ирину Назарок, девочки выпили по 10 таблеток каждая.

Сейчас они находятся под наблюдением медиков. Что побудило их к этому шагу, пока не известно. Участие в опасном эксперименте из соцсетей пострадавшие отрицают.

По словам пресс-секретаря полиции Черкасской области Зои Вовк, сейчас их состояние оценивается, как стабильное, их жизни ничего не угрожает.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и ювенальная превенция полиции Умани. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и опрашивают свидетелей.

В тему: 16 февраля 2021 года в академическом лицее «Гармония» в Боярке Киевской области две семиклассницы отравились медицинским препаратом «Дротаверин». По данным следствия, они приняли в помещении школы по 40 таблеток каждая, руководствуясь рецептом из соцсетей.