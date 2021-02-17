Главные новости за 17 февраля 2021 года

— Начиная со следующей недели Украина вернется к модели адаптивного карантина, когда в пределах области будет устанавливаться тот или иной уровень в зависимости от эпидситуации. При этом, как и прежде, будет 4 уровня опасности, каждый из которых будет иметь свой цвет, ограничения, критерии и определения.

— Правительство упростило оформление документов при покупке автомобиля. Отныне зарегистрировать авто и получит все документы на него можно будет непосредственного в месте покупки, без посещения сервисного центра МВД. Предполагается также упрощение замены водительских прав.

— За январь НАПК внесло в Реестр коррупционеров сведения о 477 лицах. Некоторые из них привлекались к ответственности по несколько раз.

— Минздрав запустил специальный портал, посвященный теме вакцинации от коронавируса в Украине. При этом сама вакцинация до сих пор так и не началась.

— Коронавирус в Украине убил 147 человек. Заразились еще 4286 людей.

— В Дарницком районе Киева 15-летняя девушка выпрыгнула с балкона 16 этажа.

— В одном из учебных заведений Боярки две семиклассницы отравились медицинским препаратом «Дротаверин». Одну из них спасти не удалось. По данным полиции, причиной трагедии могли стать соцсети.

— Служба безопасности Украины совместно с правоохранителями Франции и США разоблачили хакерскую группировку, занимавшуюся распространением вируса-шифровальщика Egregor. По данным правоохранителей, ущерб от этой деятельности достигает $80 млн.

— В одном из столичных районов коммунальщики заварили люк колодца, в котором ночевал бездомный мужчина.

— Умер врач Бернард Лаун. Его считают изобретателем дефибриллятора.

— Появились фотографии Ли Соль Чжу — жены Ким Чен Ына. Ее давно не видели.

— В Италии извергается вулкан Этна. Появилось видео природного явления.

— Почему Юпитер такого цвета? Об этом поведал ученый.