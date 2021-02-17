Почти полтысячи чиновников оказались в Реестре коррупционеров с начала года

Главное: За январь НАПК внесло в Реестр коррупционеров сведения о 477 лицах. Некоторые из них привлекались к ответственности по несколько раз.

Детали: За первый месяц 2021 года Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в Единый государственный реестр лиц, которые совершили коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, сведения о 477 лицах. Как сообщается на официальной странице ведомства в Facebook, они были внесены по результатам обработки 1029 судебных решений, направленных Государственной судебной администрацией Украины.

Среди лиц, попавших в реестр, 104 привлечены к уголовной и 375 — к административной ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Некоторые лица привлекались к ответственности по несколько раз.

В частности, к уголовной ответственности в январе привлечены:

— два депутата местных советов;

— один чиновник рядового и начальствующего состава ВСУ и воинских формирований;

— один работник органов Государственной таможенной службы или аттестованный в составе Гостаможслужбы;

— один чиновник органов или учреждений исполнения наказаний, следственных изоляторов Государственной уголовно-исполнительной службы;

— 6 работников юридических лиц публичного права.

В тему: Единый государственный реестр лиц, которые совершили коррупционные правонарушения был создан в 2015 году. Тогда же в него попало около 10 тысяч должностных лиц.