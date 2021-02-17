Вместо вакцинации Минздрав запустил специализированный портал о ней

Главное: Минздрав запустил специальный портал, посвященный теме вакцинации от коронавируса в Украине. При этом сама вакцинация до сих пор так и не началась.

Детали: Министерство здравоохранения запустило информационный портал по вопросам вакцинации от коронавируса в Украине. Как сообщает пресс-служба ведомства, портал vaccination.covid19.gov.ua является официальным источником информации, на котором можно узнать об этапах и целевых группах вакцинации, видах используемых вакцин и процессе вакцинации в целом.

«Это первая версия портала с базовой информацией для граждан, в частности, с настройками для людей с нарушениями зрения», — заявил глава МОЗ Максим Степанов, добавив, что до конца февраля функционал портала будет расширен дополнительными разделами и мобильной версией.

«После обновления сайт будет разделен на две части. Одна будет содержать информацию для широкой аудитории, а вторая — специализированную информацию для медицинских работников», — объяснил чиновник.

Кроме того, вебсайт будет содержать информационные панели со статистическими данными о ходе прививочной кампании в Украине. Все данные на сайте будут обновляться в режиме, близком к реальному времени.

Информационную поддержку портала оказывают Детский фонд ООН UNICEF Ukraine и World Health Organization Ukraine.

В тему: 8 февраля 2021 года глава Минстерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине стартует уже через неделю.

Однако 15 февраля она так и не началась. По словам Степанова, это связано с некими логистическими и бюрократическими трудностями.