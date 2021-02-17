Ученые создали маску, уничтожающую вирусы

Главное: Во Франции создали защитную маску, которая способно не только блокировать, но и уничтожать вирусы. Стоить она будет около 50 гривен.

Детали: Французская компания BioSerenety разработали четырехслойную защитную маску, которая блокирует и уничтожает вирусы, сообщае телеканал BFM.

По словам изобретателей, один из защитных слоев имеет бактерицидное и антивирусное свойство. Они основываются на принципах физической и химической блокировки с помощью 2 молекул — циклодекстрина и четвертичного аммиака.

Немаловажно — маска может обеззаразить себя сама, поэтому не опасна для окружающей среды.

Новинка будет стоить около 50 гривен.

В тему: По последним данным, эффективность масок при коронавирусе оказалась куда большей, чем считалось раньше.