Умер кардиолог, изобретение которого спасло несчетное число жизней

Главное: Умер врач Бернард Лаун. Его считают изобретателем дефибриллятора.

Детали: В возрасте 99 лет скончался американский врач-кардиолог Бернард Лаун. В 1962 году он изобрел новый метод коррекции аномального сердечного ритма, названного фибрилляцией

Отмечается, что благодаря этому он помог сделать возможным проведение операции на открытом сердце.

В 1985 году медик получил Нобелевскую премию мира в «За информирование общественности и склонение общественного сознания в пользу мира».

Добавим, что Бернард Лаун родился в Литве в городе Утена (имя от рождения – Борух Лац) в еврейской семье, а его дед был раввином. В 1935 году семья будущего врача эмигрировала в США и поселилась в Мэйне.

В тему: назван необычный симптом проблем с сердцем.