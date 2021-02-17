Билл Гейтс призвал богатых людей есть синтетическое мясо

Главное: Билл Гейтс призвал есть синтетическую говядину. Он объяснил, зачем это нужно.

Детали: Основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс сделал очередное странное заявление. Его цитирует издание Technology Review.

Так, он заявил: «Все богатые страны должны перейти на стопроцентно синтетическую говядину. Позднее вы привыкнете к новым вкусовым ощущениям, которые производители улучшат со временем».

Богач отметил: «Переход на растительные белки поможет бороться с выбросами метана, производимыми животноводством».

Ранее миллиардер придумал, как заработать на пользователях Windows еще больше.

В тему: ранее Билл Гейтс раскритиковал теории о своей причастности к пандемии коронавируса.