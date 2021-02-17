В одном из киевских спальников коммунальщики заварили колодец, в котором спал бездомный

Главное: В одном из столичных районов коммунальщики заварили люк колодца, в котором ночевал бездомный мужчина.

Детали: В Днепровском районе Киева бездомный мужчина решил спрятаться от сильного мороза в колодце теплотрассы. Как сообщается на странице сообщества «Вартови эспресо» в Facebook, пока он спал работники коммунальной службы заварили люк.

На утро его крики о помощи услышали прохожие и освободили.

В тему: 29 июля 2019 года в селе Русаки Киевской области при ремонте колодца погибли три коммунальщика.