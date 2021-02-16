Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > На Киевщине презентуют древних небесных созданий

На Киевщине презентуют древних небесных созданий

Автор: «Фраза»
16.02.21 20:42
339
На Киевщине презентуют древних небесных созданий

20 и 21 февраля в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») пройдет интерактивная развлекательная программа «Небесные кони». Гостей ждет знакомство с лошадьми древних пород, мастер-классы по уходу за лошадьми, славянские игры и хороводы, вкуснейшие блюда с костра... И все это в настоящем средневековом городе!

Зайдя в ворота Княжества, посетители совершат путешествие во времени на тысячу лет назад и окажутся в столице Киевской Руси. Гости попадут в исторический центр средневекового Киева X века в границах Детинца Киева и Предградья.

Только в Древнем Киеве можно увидеть такие шедевры средневекового зодчества, как: монументальное оборонительное сооружение «Заборола» (длиной около 300 метров), Михайловские ворота (высотой 21 метр), княжеские терема и трибуны, сторожевые башни, усадьбы киевлян X-XIІ веков и многое другое. Здесь воссоздан уникальный христианский храм Х века — деревянная Васильевская церковь.

На территории Древнего Киева гости посетят исторические экспозиции осадной техники, кораблестроения и даже средневековых пыток.

20 и 21 февраля жители Княжества радушно встретят дорогих гостей у въездных ворот и ни на минуту не дадут скучать. Ведь они приготовили необычную развлекательную программу, в которой главная роль отведена лошадям редких древних пород.

Опытные коневоды расскажут гостям о происхождении пород, их особенностях, о том, какие выдающиеся исторические личности владели представителями той или иной породы и даже поведают легенды о них. Опытные инструкторы проведут открытые мастер-классы по дрессировке и по уходу за лошадьми, где расскажут о том, как ухаживать этими животными так, чтобы они были не просто здоровыми и послушными, но и стали верными друзьями.

Каждый посетитель сможет подойти к лошадям, погладить их, устроить яркую фотосессию и даже проехать на них верхом или в экипаже.

В Древнем Киеве возрождаются традиционные для Украины древние конные боевые искусства: джигитовка и верховая стрельба из лука. Все желающие могут сами освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников «Князь Владимир». Стать ее учеником очень просто: нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (044) 461-99-37 и (050) 385-20-35. Уже с первого занятия вы начнете постигать искусство управления лошадью и меткой стрельбы из лука.

Также гостей пригласят принять участие в веселых древнеславянских забавах: подвижных играх, танцевальных мастер-классах, флеш-мобах и хороводах.

В Древнем Киеве каждый найдет занятие по душе. Прогулявшись по старинным улочкам, можно узнать много нового и интересного о жизни наших предков. Здесь можно увидеть указатели с надписями на старославянском языке, попробовать прочитать и понять их. В гостях у знахарки-волхвини за чашкой ароматного травяного чая можно прикоснуться к древним тайным знаниям. В средневековом тире можно научиться метать топоры в цель, а в средневековой лавке — выбрать оригинальные сувениры ручной работы на память. Любителей экстрима порадуют скоростная горка «Змей Горыныч» и канатный спуск «Полетайло».

Согреться и восстановить силы можно в теплой Княжеской корчме. Здесь можно попробовать горячих напитков и блюд, приготовленных на открытом огне, как по средневековым, так и по современным рецептам.

При желании продлить свое путешествие в средневековье еще на день, можно остаться на ночь в комфортабельных комнатах (при предварительном бронировании).

В программе возможны изменения.

Посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного — в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты».

Лучшая дорога своим автомобилем — через город Обухов, которая указана на сайте Княжества в разделе «Контакты». GPS-навигаторы часто указывают хуже дорогу не через Обухов, ей следовать не рекомендуется в связи с погодными условиями.

Цена билета: полный билет для взрослого — 200 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 80 грн., для дошкольников — бесплатно.

Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com

Тэги: Киев

Комментарии

Статьи

15.02.21 10:33

Шпиономания тарифной паранойи

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
14.02.21 08:45

«Динамо» – «Олимпик»: на душе стало чуть спокойнее

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

«Плати гроші або терпи мітинги». Як заробляє ГО «Стоп Корупції»
16.02.21 13:32

«Плати гроші або терпи мітинги». Як заробляє ГО «Стоп Корупції»

Автор: «Цензор»

Выбор редакции
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
16.02.21 21:39

Политолог спрогнозировал политическое будущее Зеленского
16.02.21 21:01

За первый день работы обновленная камера фотофиксации нарушений «заработала» почти 200 тыс. гривен
16.02.21 20:58

Ученые узнали, какого цвета коронавирус на самом деле
16.02.21 20:42

На Киевщине презентуют древних небесных созданий
16.02.21 19:24

Коронавирус «косит» ряды соперника «Динамо» в Лиге Европы
16.02.21 18:59

Главные новости за 16 февраля 2021 года
16.02.21 18:33

Епископ УПЦ рассказал, что делать, если жизнь кажется бессмысленной
16.02.21 16:51

Шария заподозрили в совершении тяжкого преступления. Ему грозит до 15 лет тюрьмы
16.02.21 16:47

Эксперты считают, что «Шахтер» без проблем пройдет израильский клуб в Лиге Европы
16.02.21 16:21

Чаплыга: Сегодня более 2/3 украинцев можно называть «агентами Медведчука», потому что они в оппозиции к Зеленскому
16.02.21 19:24

Коронавирус «косит» ряды соперника «Динамо» в Лиге Европы
16.02.21 18:59

Главные новости за 16 февраля 2021 года
16.02.21 16:51

Шария заподозрили в совершении тяжкого преступления. Ему грозит до 15 лет тюрьмы
16.02.21 16:17

В Кабмине пообещали не допустить повышения цен на газ для населения
16.02.21 15:56

Водителям и пешеходам на заметку: депутаты серьезно изменили систему штрафов за нарушение ПДД
16.02.21 10:57

Уже более половины населения переболело COVID-19. Скоро некому будет болеть, – ведущий вирусолог Украины
16.02.21 09:42

От COVID-19 в Украине умерли еще полторы сотни людей
16.02.21 09:09

Стало известно, что будет с тарифом на электроэнергию, начиная с апреля
15.02.21 18:59

Главные новости за 15 февраля 2021 года
15.02.21 12:59

За проживание в однокомнатной квартире в январе украинцы заплатили половину зарплаты
14.02.21 14:03

Украинцев проверят на наличие антител к коронавирусу
14.02.21 08:03

Трамп стал первым президентом США, дважды избежавшим импичмента
13.02.21 13:54

Во Львове страшной смертью погиб мужчина
13.02.21 14:02

Синоптики предупредили, что лютый мороз в Украине будет лишь крепчать
14.02.21 11:29

Ученые раскрыли тайну голубых камней из Стоунхенджа
14.02.21 07:59

Стало известно, какие диеты опасны для здоровья
13.02.21 13:12

В России решили заранее вычислять будущих преступников среди школьников
13.02.21 12:43

Зеленский будет чувствовать себя комфортно, когда закроет все телеканалы и партии, оставив только «Слугу народа», – Медведчук
13.02.21 12:38

Сравнение между гриппом и коронавирусом оказалось не в пользу последнего
13.02.21 09:09

Россия ввела новые санкции против Украины
Фото и Видео
В Тернопольской области замерз водопад-рекордсмен
В Тернопольской области замерз водопад-рекордсмен
В Тернопольской области замерз водопад-рекордсмен
В Тернопольской области замерз водопад-рекордсмен
Депутат Киевсовета набил морду комику из-за матерщины в выступлении
Депутат Киевсовета набил морду комику из-за матерщины в выступлении
Украинские ученые в Антарктиде зафиксировали крайне необычное явление
Украинские ученые в Антарктиде зафиксировали крайне необычное явление
Появилось видео метеорита над Австралией
Появилось видео метеорита над Австралией
Появилось видео, как в Китае с аттракциона упали люди
Появилось видео, как в Китае с аттракциона упали люди
«Уродов понабирали чернож***х»: расистский скандал разгорелся в футбольной премьер-лиге
«Уродов понабирали чернож***х»: расистский скандал разгорелся в футбольной премьер-лиге
Опубликовано видео с места весьма странного ДТП в Киеве
Опубликовано видео с места весьма странного ДТП в Киеве
Появилось пикантное фото Меган Маркл, которое многое объясняет
Появилось пикантное фото Меган Маркл, которое многое объясняет
В аннексированном Крыму в масштабном ДТП столкнулись более 30 автомобилей
В аннексированном Крыму в масштабном ДТП столкнулись более 30 автомобилей
На Ровенщине пьяный водитель школьного автобуса влетел в сугроб. Благо, дети не пострадали
На Ровенщине пьяный водитель школьного автобуса влетел в сугроб. Благо, дети не пострадали
fraza.com
Новости блогосферы
13.02.21 15:20

Гражданин Украины не обязан поддерживать политику властей и быть патриотом
09.02.21 20:27

Зеленский совершил государственный переворот. Его ждет уголовная статья
07.02.21 18:03

Изнасилование Зеленским
06.02.21 10:10

Зеленский становится опасным для общества

Опрос

Кто будет новым президентом Украины, вместо Зе?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.