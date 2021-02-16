Митрополит Антоний рассказал, для чего необходимо доверять Богу

Главное: Доверие Богу избавляет от страха перед будущим и открывает настоящую любовь.

Детали: Об этом сказал управделами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kp.ua.



«Принимая все происходящее в нашей жизни как должное, с верой в высший Промысл, полностью доверяя Создателю, мы приходим к пониманию, что все во спасение, что Господу виднее. Абсолютное доверие Богу, принятие Его воли освобождает от бунта и недовольства, которые ведут к разрушению личности, к ненависти и страху», — отметил митрополит Антоний.

Архиерей объяснил, что человек живя в постоянном страхе перед возможными проблемами и смертью, неизбежно страдает, но по мере духовного переосмысления «появляется понимание истинного смысла многих вещей, в том числе меняется отношение к смерти и страданиям».

Владыка подчеркнул, что доверие Богу дает ощутить любовь как наивысший дар Бога.

«Любовь — это отсутствие страха, доверие. Любовь — это дар Божий. Она милостиво даруется нам Господом. Даруется щедро и непрестанно. И наша задача — увидеть любовь Божию, уловить, распознать ее. Для этого нужно раскрыть свое сердце навстречу Жизнедавцу, оставив страх. Страх нелюбви. Господь любит каждого! Он не изменяет Своей любви. Настоящая любовь не умирает, а живет вечно», — заключил владыка.

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