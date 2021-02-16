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Новости > Водителям и пешеходам на заметку: депутаты серьезно изменили систему штрафов за нарушение ПДД

Водителям и пешеходам на заметку: депутаты серьезно изменили систему штрафов за нарушение ПДД

Александр Панько
16.02.21 15:56
694
Водителям и пешеходам на заметку: депутаты серьезно изменили систему штрафов за нарушение ПДД

Главное: Верховная Рада поддержала законопроект, который усиливает ответственность за нарушение Правил дорожного движения не только водителями, но и велосипедистами и пешеходами. В частности, за вождение в нетрезвом состоянии.

Детали: Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект № 2695, который предусматривает существенное ужесточение за нарушение Правил дорожного движения, а также расширяет полномочия полицейских. Как сообщает Цензор.НЕТ, за его принятие проголосовали 325 народных депутатов.

В соответствии с документом устанавливается ответственность за управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в размере 17 тыс. грн с лишением права управления ТС на 1 год.

Повторное нарушение в течение года наказывается штрафом в размере 34 тыс. грн с лишением права вождения ТС на срок 3 года и платным изъятием ТС или админарест на 10 суток с лишением права управления ТС на 3 года с платным изъятием ТС.

За совершенное дважды в течение года нарушение — штраф в размере 51 тыс. грн с лишением права управления на 10 лет с конфискацией ТС, или админарест на 15 суток с лишением права управления на 10 лет с конфискацией ТС.

За употребление алкоголя или наркотических средств лицом, управляющим автомобилем после ДТП с его участием, предусматривается штраф в размере 34 тыс. грн или административный арест на 15 суток с лишением права управления на 3 года.

Как сообщает «Украинская правда», усиливается ответственность за нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного или иного опьянения, повлекшее тяжкие последствия. Так, в случае если потерпевший получил травмы средней тяжести, нарушителя будут наказывать лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 3 до 5 лет.

В случае тяжких телесных повреждений водителю грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением прав на срок от 5 до 8 лет.

В случае смертельного исхода виновнику в состоянии опьянения грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением прав на срок от 5 до 10 лет. Если жертв несколько — лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением прав на срок от 7 до 10 лет.

Кроме того, увеличен штраф за превышение скорости более чем на 50 км/ч — с 510 до 1700 грн. А также за оставление места ДТП — с 255 до 3400 грн с лишением права управления ТС на срок 1-2 года или без такового.

Как сообщает РБК-Украина, за езду без прав будут наказывать штрафом в 425 грн. Однако если у водителя совсем нет прав, ему придется заплатить 3,4 тысячи грн. В случае же, если водитель был лишен права вождения, ему грозит штраф в размере 20,4 тыс. грн. Повторное на протяжении года совершение такого нарушения влечет наложение штрафа в размере 40800 грн с лишением права управления транспортом на срок от 5 до 7 лет и с платным изъятием транспортного средства или без такового.

До 510 грн увеличен штраф за:

— непристегнутый ремень;

— отсутствие шлема у мотоциклиста;

— неосвещенный номерной знак;

— разговор по телефону за рулем без гарнитуры;

— нарушение правил проезда перекрестков, остановок, проезд на запрещающий сигнал светофора, правил обгона.

Не забыли законодатели и про велосипедистов. После вступления закона в силу они за нарушение ПДД должны будут заплатить штраф в размере 340 грн. За эти же нарушения, совершенные в нетрезвом виде — 680 грн, за создание аварийной ситуации — 850 грн.

Существенно усилена также ответственность для пешеходов, которые переходят дорогу в неположенном месте — с 51 грн до 255 грн.

Как сообщает LB.ua, законом закрепляется возможность использования полицейским технических средств видеозаписи, с обязательным внесением таких материалов в протокол об административном правонарушении, а также предусматривает возможность остановки транспортного средства полицейским с целью проведения осмотра водителей с использованием специальных технических средств для проверки на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Отметим, что законопроект принят без поправки, которая предусматривала остановку автомобилей в ночное время в профилактических целях, то есть без основания.

Нововведения вступят в силу после подписания президентом и публикации закона.

В тему: 6 августа 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон, в соответствии с которым стала возможна фото и видеофиксация нарушений ПДД.

13 марта 2020 года в Украине заработала соответствующая система.

Тэги: Верховная Рада Украины, ДТП, алкоголь, законопроект, нарушение, ответственность, Национальная полиция Украины, видеофиксация, правила дорожного движения, авто, новости Украины

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