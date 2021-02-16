Украинские ученые в Антарктиде зафиксировали крайне необычное явление

Главное: На украинской антарктической станции «Академия Вернадский» зацвел снег. Явлением заинтересовались британские ученые.

Детали: Рядом с украинской станцией «Академик Вернадский» в Антарктиде зацвел снег. Как видно на фотографиях, опубликованных на официальной странице Национального антарктического научного центра в Facebook, он приобрел зеленый и розовый оттенки.

По словам ученых, такая окраска появляется в результате цветения микроскопических водорослей, размножающихся спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными, споры начинают прорастать. Зеленый цвет дает пигмент хлорофилл, а красный — каротиновый слой, который содержат клетки некоторых видов микроводорослей.

Отметим, что цветение снега способствует изменению климата, так как из-за окраски отражается меньше солнечного света, что приводит к еще более быстрому таянию. В итоге там водоросли размножаются активнее и круг замыкается.

По словам директора центра Евгения Дикого, ученые из Кембриджского университета уже предложили нашим специалистам провести совместное исследование с целью определения, какая площадь Антарктиды покрыта красочным снегом.

Исследование планируется провести в ближайшее время, а его результаты позволят по-новому оценить масштабы таяния антарктического снега в результате глобального потепления.

В тему: В марте 2010 года в Ставропольском крае в России выпал розовый снег.