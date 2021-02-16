Синоптики рассказали, сможет ли зима сорвать матч «Динамо» – «Брюгге»

Главное: Матчу «Динамо» – «Брюгге» угрожает мороз? Стало известно, что говорят синоптики.

Детали: В четверг, 18 февраля, состоится матч 1/16 финала Лиги Европы «Динамо» – «Брюгге». Угрожает ли ему мороз, который пришел в Киев?

По правилам УЕФА одна из команд может отказаться выходить на поле, если температура воздуха на начало встречи будет меньше 15 градусов мороза. Решение об этом должно быть принято за час до стартового свистка.

В Гидрометцентре говорят, что мороз будет «граничным» с допустимым: ожидается минус 11-13 градусов.

При этом встречу вряд ли удастся перенести на пятницу, так как на следующий день в украинской столице в вечернее время похолодает до 17-19 мороза, а днем ожидается минус 9-11 градусов.

В тему: ранее эксперты предрекли «Динамо» непростой первый матч против «Брюгге».