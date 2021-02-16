Эксперты считают, что «Шахтер» без проблем пройдет израильский клуб в Лиге Европы

Главное: «Шахтер» готовится сразиться с «Маккаби» в Лиге Европы. Появился прогноз на это противостояние.

Детали: В четверг, 18 февраля, донецкий «Шахтер» сыграет в Тель-Авиве первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Маккаби». Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill дали свой прогноз.

На победу хозяев ставят 4,33 к 1, на ничью – 3,5 к 1, а на победу гостей – 1,83 к 1. Самым вероятным исходом встречи называют ничью 1:1 (6 к 1). На минимальную победу украинской команды со счетом 1:0 ставят 6,5 к 1.

При этом прогнозисты не сомневаются, что «Шахтер» выйдет в следующий раунд турнира: на проход «горняков» ставят 1,17 к 1, а на общий успех израильского клуба – 4,5 к 1.

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