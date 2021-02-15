Немецкие СМИ ставят под сомнение законность санкций Зеленского в отношении оппозиционных телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский, основываясь на формальных обвинениях, лишил лицензии три оппозиционных телеканала — «112 Украина», NewsOne и ZIK. При чем подтверждения данных обвинений так и не было предоставлено. Таким образом, законность действий главы украинского государства остается под большим вопросом, а значит санкции являются нарушением свободы слова. Как сообщает «Капитал», об этом пишет ведущая немецкая газета Neues Deutschland.

Издание приводит реакцию главы Союза журналистов Украины Сергея Томиленко на закрытие каналов.

«Телеканалы с большой аудиторией заблокированы во внесудебном порядке. СМИ должны нести ответственность только в рамках судебной процедуры и иметь право на защиту», — сказал глава НСЖУ.

Далее в статье сообщается, что санкции в отношении народного депутата Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака являются лишь формальным поводом для прекращения вещания неугодных украинской власти телеканалов.

«Формальным основанием для этого послужило введение санкций против собственника телекомпаний, депутата Тараса Козака от партии ОПЗЖ», — пишет издание, уточняя, что фактическая основа этого решения украинского Президента остается неясной.

Также упоминается, что секретарь Совета безопасности Алексей Данилов заявил журналистам, что обвинение в финансировании телеканалов из самопровозглашенных республик — это всего лишь предположение.

«Все это предположения, которые могут не полностью соответствовать действительности», — цитирует Neues Deutschland слова Данилова.

В материале немецкой газеты подчеркивается, что правомерность действий Президента Зеленского вызывает большие сомнения.

«Если у СБУ действительно есть веские доказательства против Козака и телеканалов, Зеленский и его служба безопасности с юридической точки зрения все еще находятся на тонком льду. Одно лишь блокирование каналов без решения суда вызывает сомнения. Кроме того, неясно, могут ли вообще по украинскому законодательству применяться санкции к гражданам Украины», — пишет издание.