Ученые придумали простой способ обнаружения развитых внеземных цивилизацией

Главное: По мнению специалистов NASA, внеземную технологически развитую цивилизацию можно обнаружить по загрязнению атмосферы. При этом основной сигнатурой ученые называют диоксид азота.

Детали: Подобно тому, как возможным признаком жизни на других планетах может быть комбинация газов, таких как кислород и метан, присутствие на них высоких технологий можно определить по диоксиду азота, который является побочным продуктом сгорания в промышленных процессах. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на новое исследование NASA, ученые смоделировали, способно ли загрязнение диоксидом азота создать сигнал, который можно зафиксировать с помощью существующих и запланированных телескопов.

Это вещество способно поглощать некоторые длины волн отраженного от планеты света. Оказалось, что, если внеземная цивилизация производит столько же диоксида азота, сколько и человечество в настоящее время, она может быть обнаружена на расстоянии 30 световых лет в течение 400 часов наблюдения с помощью одного из космических телескопов, запланированных к запуску.

Планеты у звезд, которые более холодны и встречаются гораздо чаще, чем наше Солнце, такие как звезды K и M-типов, будут производить более сильный и легко обнаруживаемый NO2-сигнал. Такие звезды излучают меньше ультрафиолетового света, который может разрушить диоксид азота.

Еще одним возможным признаком существования внеземной цивилизации могут быть хлорфторуглероды, которые также являются мощными парниковыми газами, пригодными для терраформирования. Как отмечается, они не производятся живыми организмами, однако они вырабатываются при очень специфичных процессах.

В тему: В начале 2010 года профессор Саймон Моррис из Кембриджского университета в Великобритании рассказал, как могли бы выглядеть инопланетяне.

Осенью 2012 года директор Ватиканской обсерватории священник ордена иезуитов Хосе Фунес допустил возможность существования жизни вне Земли. «До сегодняшнего дня мы не нашли никакого доказательства того, что существует внеземная жизнь», — заявил астроном. Однако он добавил, что «во Вселенной из миллиардов галактик, каждая из которых имеет миллиарды звезд» нельзя заведомо исключать существования жизни.

8 апреля 2015 года главный научный советник НАСА Эллен Стофан во время экспертного обсуждения, посвященного поиску обитаемых миров и внеземной жизни выразила убеждение, что человечество найдет инопланетную жизнь в ближайшие 10-20 лет.

Сввежие данные о получении косвенных доказательств существования внеземных цивилизаций были получены при помощи наземных телескопов GBT (Green Bank Radio Telescope, США), Lick Observatory’s Automated Planet Finder (США) и Parkes Radio Telescope (Австралия). Анализ данных осуществлен участниками проекта SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence, США).

В конце мая 2017 года группа ученых из Великобритании и Сербии выдвинула «гипотезу летней спячки» для ответа на вопрос, почему человечество до сих пор официально не наблюдало инопланетян.

В июне того же года ученые заявили, что в нашей галактике есть еще как минимум одна высокоразвитая цивилизация.

Спустя месяц пресс-служба Лаборатории обитаемости планет Университета Пуэрто-Рико сообщила, что необычный сигнал, который, как считалось ранее, исходит от красного карлика Росс 128 и может быть связан с инопланетными цивилизациями, имеет земное происхождение, и «скорее всего, порожден одним или несколькими спутниками, находящимися на геостационарной орбите».

В феврале 2018 года астрономы из Германии и США пришли к выводу, что в случае получения посланий от инопланетян, их необходимо уничтожать, не расшифровывая. По мнению ученых, человечество не способно выявить опасные компьютерные вирусы, которые могут быть скрыты в данных и представлять угрозу для человечества.

Тогда же астрофизики Майкл Хиппке и Джон Лэрнед выразили опасение, что представители внеземных цивилизаций способны устроить кибератаку на человечество. В качестве примера потенциально опасных посланий Хиппке и Лэрнед приводят сообщения, регистрируемые проектом SETI. Так, в 2017 году астрофизик Рене Хеллер из Института Макса Планка предложил расшифровать поток из 1 902 341 бита, которые были числом, полученным при умножении двух простых чисел.

В апреле психологи из Кадисского университета в Испании пришли к выводу, что человечество не может распознать сигналы от инопланетных цивилизаций из-за того, что инопланетяне могут использовать связь на неизвестных физических принципах. По их мнению, человечество не может обнаружить внеземной разум из-за аналога слепоты невнимания. Этот психологический феномен заключается в неспособности разглядеть предмет, попавший в поле зрения, из-за присутствия других объектов, на которых сконцентрировано внимание человека.

В мае того же года российский ученый Александр Березин выразил мнение, что на сегодняшний день люди являются единственной разумной формой жизни в нашей Галактике, иначе они были бы уничтожены инопланетянами. Давая свое объяснение знаменитому парадоксу Ферми, исследователь пришел к выводу, что человечество и само обречено истребить потенциальные внеземные цивилизации.

В середине года астрономы из Оксфордского университета выразили убеждение, что человечество с вероятностью 85% может оказаться единственной разумной формой жизни в Галактике.

Осенью 2018 года исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) создали статистическую модель, в соответствии с которой, если не будут найдены источники радиосигналов внеземных цивилизаций в радиусе 40 тысяч световых лет, то в космосе, наверняка, отсутствуют другие развитые формы жизни. Если же какая-то цивилизация находится в пределах заданного расстояния, то возможность существования другой цивилизации в другой части Млечного Пути возрастает почти до 100%.