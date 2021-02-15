Дооктор Комаровский рассказал о вакцинации для переболевших коронавирусом

Главное: Известный врач Евгений Комаровский убежден, что людям, переболевшим COVID-19 также следует вакцинироваться, так как уровень антител после прививки гораздо выше.

Детали: Известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский дал совет насчет вакцинации переболевшим коронавирусной болезнью COVID-19. На своей странице в Instagram он указал, что после вакцинации уровень иммунной защиты и количество антител выше, чем после перенесенной болезни.

«На сегодня позиция практически всех медицинских сообществ и всех, кто реально вакцинирует, четкая и единая: прививать от коронавируса надо даже тех, кто переболел», — подчеркнул эксперт.

В тему: В середине января 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется уже в середине февраля. К этому моменту будет завезено более 1 млн доз вакцин, в том числе американской компании Pfizer. Первым вакцинируют врачей, военных и стариков.

По прогнозам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в течение года в Украину будут поставлены более 30 млн доз вакцины. По его мнению, это позволит обеспечить прививками всех нуждающихся и желающих.

29 января 2021 года Верховная Рада приняла законопроект о регистрации вакцин от COVID-19 до завершения клинических исследований. Это не касается вакцин, произведенных в стране-агрессоре.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, первыми от коронавируса в Украине будут вакцинироваться врачи.