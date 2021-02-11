Пассажир «Укрзализныци» заявил о многократном превышении радиации в вагоне

Главное: Харьковчанина высадили из поезда «Укрзализныци» и составили акт о нарушении дисциплины после того, как он якобы зафиксировал превышение нормы радиационного фона в одном из вагонов. Теперь он намерен судиться.

Детали: 9 февраля в поезде № 726 «Киев-Харьков» украинец Андрей Погорлюк ехал из домой в пятом вагоне. Как сообщает «Суспильне» со ссылкой на самого пассажира, в его сумке сработал бытовой дозиметр-радиометр, который он всегда возит с собой. «У меня в сумке всегда в спящем режиме лежит датчик радиационного фона гамма-излучения „Терра-П“, но он так настроен, что после превышения нормы он включается автоматически. Норма — до 0,3 микрозивертов в час. Прибор показывал до 10 микрозивертов в час, это в 32 раза больше максимально допустимой дозы», — рассказал мужчина, подчеркнув, что такой показатель он зафиксировал лишь в одном вагоне, тогда как в других превышения не было.

Он обратился к проводникам, но те не отреагировали. Тогда был вызван наряд полиции и спасатели. Они прибыли на первую остановку поезда в Миргороде. К этому времени, по словам пассажира, который продолжал измерения, показатели радиационного фона снизились.

По данным сертифицированного прибора представителей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, радиационный фон составил 0,27 микрозиверт. «Но норма в Миргороде — 0,11 микрозиверта, в соседних вагонах было 0,12. А здесь все равно 0,27 микрозиверта, то есть все равно естественный фон превышен в два раза. Он не выше предельного, но 0,2 это уже много», — настаивает харьковчанин.

В свою очередь, представитель «Укрзализныци» составил на активного пассажира акт о нарушении дисциплины, в котором указал, что мужчина «вел себя неадекватно и говорил, что в вагоне радиация, чем нарушал общественный порядок».

Другие пассажиры вагона, по словам Погорлюка, акт не подписали., после чего его высадили из поезда, и ему пришлось добираться домой на такси.

Тем не менее, он убежден, что «в поезде что-то перевозилось» и намерен судиться. «Напишу в СБУ заявление о том, чтобы разобрались. И буду писать жалобы, юрист готовит судебный иск к „Укрзализныце“ за незаконную высадку, что стюарды не приняли никаких мер по моему сообщению о возможной проблеме», — заключил он.

В тему: В августе 2020 года пограничники Житомирского отряда вместе с сотрудниками Национальной полиции остановили двух человек, которые собирали чернику в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. В результате экспертизы было установлено, что радиационный фон на территории, в пределах которой были обнаружены собиратели ягод, более чем в 4 раза превышал допустимую норму. Всю чернику изъяли.