Главные новости за 11 февраля 2021 года

— Заболеваемость COVID-19 в Украине растет. Скончались еще 124 человека.

— В связи с плохими погодными условиями до конца недели в столице не будут работать школы и детские сады. Учеников переводят на удаленное обучение.

— «Письма счастья» в Украине могут отменить. Впрочем, касаться это будет не всех нарушителей ПДД.

— Глава Минздрава Максим Степанов ездит на внедорожнике почти за 3 миллиона гривен. А живет в квартире за $850 тыс.

— В Гидрометцентре говорят, что снегопады, которые будут валить до конца этой недели, наконец-то стихнут. По стране установится сухая и малооблачная погода. При этом ожидается сильное похолодание.

— Переименование Московского проспекта в Киеве было отменено. Решение вынес суд.

— Эксперты ВОЗ, которые четыре недели работали в Ухане, выяснили, что еще за два месяца до того, как была выявлена новая инфекция, более 90 человек поступили в больницы с симптомами, похожими на COVID-19.

— Умер Ларри Флинт. Он издавал скандальный журнал Hustler.