У популярной «игрушки» нашли глобальный дефект

Главное: У Sony PlayStation 5 найден дефект. О нем говорят пользователи.
Детали: Пользователи в интернете начали жаловаться на дефект, найденный в игровой консоли Sony PlayStation 5. Люди говорят о ее массовости.
Напомним, «игрушка» поступила в продажу в ноябре прошлого года.
Покупатели пожаловались на поломку контроллеров DualSense.
Отмечается, что данный дефект проявляется у аналоговых стиков джойстиков: контроллеры неверно регистрируют движения игрока, что вызывает самопроизвольное движение камеры в игре, например – вращается сама по себе, из-за чего просто невозможно играть.
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