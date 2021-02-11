У популярной «игрушки» нашли глобальный дефект

Главное: У Sony PlayStation 5 найден дефект. О нем говорят пользователи.

Детали: Пользователи в интернете начали жаловаться на дефект, найденный в игровой консоли Sony PlayStation 5. Люди говорят о ее массовости.

Напомним, «игрушка» поступила в продажу в ноябре прошлого года.

Покупатели пожаловались на поломку контроллеров DualSense.

Отмечается, что данный дефект проявляется у аналоговых стиков джойстиков: контроллеры неверно регистрируют движения игрока, что вызывает самопроизвольное движение камеры в игре, например – вращается сама по себе, из-за чего просто невозможно играть.

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