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Новости > Лукашенко пообещал белорусам новую Конституцию и сделал очень важное заявление

Лукашенко пообещал белорусам новую Конституцию и сделал очень важное заявление

Агата Кловская
11.02.21 14:46
455
Лукашенко пообещал белорусам новую Конституцию и сделал очень важное заявление

Главное: У белорусов будет новая Конституция. Об этом сказал Александр Лукашенко.

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на Всебелорусском народном собрании. Он сделал ряд важных заявлений.

Политик отметил: «Пока что мы удержали свою страну. Мы не знаем точно, что они хотят и что они предпримут. Мы знаем абсолютно однозначно и точно, что они от нас не отступятся. Задействованы очень мощные силы. Нам надо выстоять во что бы то ни стало. И нынешний год будет определяющим».

Лидер страны добавил: «Внешние силы предприняли попытку не цветной революции, а мятежа и блицкриг, но это не удалось. Это не была никакая не цветная революция, это мятеж и форма его именно мятеж и метод блицкриг. Несмотря на искусственно созданную внешними силами напряженность в обществе, государство выстоит. Как я говорил, пока выстояло. И, должен вас заверить, забегая вперед: мы выстоим! Будьте в этом уверены. Выстоим, чего бы нам это ни стоило. Потому что другого нам не дано».

Кроме этого он анонсировал, что в начале 2022 года пройдет всенародный референдум, на который будет вынесен проект новой Конституции.

Александр Лукашенко сообщил: «В течение этого года проект конституции будет готов, и он будет в течение года обсужден всенародно. А в начале следующего года как минимум мы вынесем его на референдум. Уже началась работа над перераспределением полномочий внутри вертикали власти. Целый план на столе лежит».

В тему: ранее Лукашенко провозгласил себя победителем нацизма.

Тэги: Александр Лукашенко, мир, политика, Беларусь

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