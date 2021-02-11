Закарпатью угрожает зимнее наводнение

Главное: На Закарпатье начались паводки. Вода поднимается.
Детали: На Закарпатье существует угроза наводнения. Об этом пишет «Укринформ».
Причиной называется большое количество осадков, из-за чего уровень воды в пяти реках уже пересек первую границу защиты.
Информируется: «Паводковая волна идет по реке Тиса, уровень воды в районе города Чоп достигает 5 метров. Река Латорица в районе Чопа достигла уровня 6,88 метра».
Также сообщается: «Поднялся уровень воды в реке Боржава в районе села Долгое до 2,57 метра, и высота продолжает расти. Также пересекли первую границу защиты река Перья в районе села Поляна и Турья в районе сел Симер и Турья Поляна».
Впрочем, в ГСЧС говорят, что угрозы подтопления населенных пунктов пока нет.
Отмечается, что сейчас «продолжается выход рек на пойменные территории, ожидаем согласно прогнозу подтопление местной дороги Комяты – Шаланки в Виноградовском районе».
Накануне спасатели совместно с работниками водного хозяйства области откачивали воду из каналов в селе Ольховка.
Как сообщается, в горных районах дождь перешел в снег, что должно уменьшить уровень паводковых вод.
Сегодня утром спасатели откачивали воду в двух хозяйствах – в Ужгороде и Виноградовском районе.
В тему: летом мы писали о последствиях наводнения на Западной Украине.