«Динамо» намерено избавиться от балласта

Главное: Игроки «Динамо» Артем Шабанов и Назарий Русин в ближайшее время могут сменить украинский чемпионат на польский.

Детали: Сразу два игрока киевского «Динамо» в ближайшее время могут покинуть команду. Речь идет о защитнике Артеме Шабанове и форварде Назарие Русине, которыми активно интересуется польская «Легия».

По информации польских СМИ, по Шабанову «Легия» уже договорилась с «Динамо» (речь идет об аренде на 6 месяцев), осталось лишь утрясти некоторые контрактные формальности.

Что касается Русина, то, по имеющейся информации, «Легия» хочет выкупить игрока у киевлян. При этом украинский клуб готов отпустить игрока, но лишь на правах аренды.

И Шабанов, и Русин с приходом Мирчи Луческу являются далеко не игроками основы, даже в заявку на игры редко попадали. В связи с этим переезд обоих в Польшу выглядит весьма вероятным.

В тему: В середине декабря минувшего года сообщалось, что киевское «Динамо» намерено было этой зимой усилить три позиции в команде. Также назывались фамилии, от кого хотят избавиться.

В итоге ни один трансфер так и не был осуществлен.