Киевлян предупредили о серьезной снежной аномалии

Главное: В Киеве начался снегопад. Он продлится несколько дней.

Детали: Мощный снегопад, который начался в Киеве, продлится до вечера субботы. Такое сообщение опубликовали в КГГА.

Так, метеорологи предупреждают, что снег будет идти без остановки.

Жителей города уже призвали не использовать собственные автомобили, а также не оставлять машины на обочинах и в крайних полосах дорог.

Также киевлян просят во время движения предоставлять коммунальной спецтехнике превосходство на дорогах.

Уточняется, что прошлой ночью на улицах украинской столицы работали 418 единиц спецтехники. При этом остановки общественного транспорта, тротуары, лестницы очищал 251 работник в составе 38 бригад по ручной уборке. За последние сутки было вывезено 3 953 тонны снега.

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