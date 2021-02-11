Умер известный издатель-извращенец Ларри Флинт

Главное: Умер Ларри Флинт. Он издавал скандальный журнал Hustler.

Детали: В минувшую среду, 10 января, в Лос-Анджелесе (США) умер издатель известного журнала для извращенцев Hustler Ларри Флинт. Ему было 78 лет.

О кончине этого сомнительного деятеля сообщает его семья.

Отмечается, что причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Напомним, что журнал мерзкого порнографического характера он начал издавать в 1974 году. Увы, у жителей США издание стало очень популярным.

Весной 1978 года серийный убийца Джозеф Пол Франклин выстрелил в Ларри Флинта во дворе здания суда, где проходил процесс над издателем, деятельность которого возмущала многих нормальных людей в стране, после чего тот стал инвалидом.

Свои последние годы жизни он посвятил борьбе с Дональдом Трампом, предлагая десять миллионов долларов за информацию, которая позволила бы провести импичмент президенту страны.

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