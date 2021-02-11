В Украине снова растет заболеваемость COVID-19

Главное: Заболеваемость COVID-19 в Украине растет. Скончались еще 124 человека.

Детали: В Украине вновь растет заболеваемость COVID-19. Данные на четверг, 11 февраля, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник сообщил, что выявили еще 5 039 случаев заразы. При этом госпитализировали 1 784 человек, а выздоровели 6 568 людей.

Провели 43 126 тестов: методом ПЦР – 26 739, методом ИФА – 16 387.

Наибольший прирост больных фиксировали в Ивано-Франковской (482) и Винницкой (392) областях. В Киеве зафиксировали еще 335 случаев заразы.

Жертвами коронавируса за сутки стали еще 124 человека. С начала пандемии умерли уже 24 058 людей.

За все время заболели COVID-19 1 258 094 человека, а выздоровели 1 098 944 больных.

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