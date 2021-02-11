На заметку водителям. В Украине могут отменить «письма счастья»

Главное: «Письма счастья» в Украине могут отменить. Впрочем, касаться это будет не всех нарушителей ПДД.

Детали: В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, который предусматривает отмену обязательных писем нарушителям ПДД в случае своевременной уплаты штрафа. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

По словам заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, это позволит сократить расходы из государственного бюджета.

«В случае принятия проекта закона, письмо будет получать только то лицо, которое не оплатило свой штраф в течение 15 дней», — уточнил Геращенко.

Кроме того, по его словам, в ближайшее время в парламенте зарегистрируют законопроект, который позволит привлекать к административной ответственности за нарушение ПДД представителей дипломатического корпуса.

«Мы подготовили несколько инициатив. Уже в этом месяце на рассмотрение парламента будет представлен законопроект, который предусматривает привлечение к административной ответственности представителей дипломатических миссий. К сожалению, мы имеем несколько грубых случаев, когда представители дипмиссий нарушают ПДД, но пользуются иммунитетом и не платят штрафы», — отметил замминистра.

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