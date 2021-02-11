В Киеве закрывают школы и детсады

Главное: В связи с плохими погодными условиями до конца недели в столице не будут работать школы и детские сады. Учеников переводят на удаленное обучение.

Детали: В Киеве приняли решение о закрытии школ и садиков из-за снегопада. Об этом в сообщает пресс-служба КГГА.

«В ближайшие два дня погодные условия в Киеве ухудшатся, количество осадков увеличится. В связи с этим столичные власти приняли решение о закрытии садов и школ 11 и 12 февраля», — говорится в сообщении.

Также власти города обратилось к руководителям частных компаний и госучреждений с просьбой отнестись с пониманием к этой ситуации и учесть родителям вынужденное отсутствие на рабочем месте как удаленную работу.

В Департаменте образования и науки заявили, что все педагогические коллективы готовы на ближайшие два дня организовать обучение в дистанционном режиме.

В тему: Снегопады в Киеве не утихнут как минимум до конца недели.