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Новости > France Médias Monde освещает в своем эфире, как Зеленский пытается защитить себя, закрыв телеканалы

France Médias Monde освещает в своем эфире, как Зеленский пытается защитить себя, закрыв телеканалы

Автор: «Фраза»
10.02.21 20:16
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France Médias Monde освещает в своем эфире, как Зеленский пытается защитить себя, закрыв телеканалы

Киевские власти решили запретить три общенациональных телеканала — «112 Украина», NewsOne и ZIK, посчитав их работу покушением на свою национальную безопасность. Как сообщает Mignews.com.ua, об этом сообщает французская международная общественная радиостанция France Médias Monde.

«Вечером во вторник (2 февраля, — ред.), незадолго до полуночи, черный занавес упал на телеканалы „112 Украина“, NewsOne и ZIK, которые теперь закрыты для украинского телеэкрана. Президент Владимир Зеленский последовал рекомендациям своего Совета национальной безопасности и поэтому решил запретить эти три канала, рассматриваемые как органы пропаганды и дезинформации», — говорится в материале.

Ресурс отмечает, что популярность президента Украины Владимира Зеленского находится на рекордно низком уровне, и, если в ближайшее время состоятся новые парламентские выборы, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выйдет на первое место.

«Сам Зеленский использовал олигархическую цепочку, чтобы стать главой государства, но теперь он, в свою очередь, пытается защитить себя», — резюмирует France Médias Monde.

Ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что введение президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK является абсолютно незаконным.

«Зеленский мечтает зачистить информационное поле, как ему советует его окружение, чтобы информационное общение Президента с украинским народом проходило на интеллектуальном уровне детского сада, под елочкой, когда Президент вещает, а благодарная аудитория внимает ему? Желает свести общение к „прикольным видосикам“? Такого не будет! Так не выйдет! Людям нужны ответы на волнующие их вопросы — о тарифах, вакцине, мире на Донбассе, заработной плате, пенсиях и многом другом», — сказал Виктор Медведчук.

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